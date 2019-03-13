2019-03-13T02:39:55+03:00
Спорт

Хет-трик Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов

Португалец подтвердил свое лидерство в списке лучших нападающих чемпионата
Юлия ДИВЕЕВА
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"Ювентус" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, благодаря хет-трику Роналду"Ювентус" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, благодаря хет-трику РоналдуФото: REUTERS
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Итальянский футбольный клуб "Ювентус" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив на своем поле испанский "Атлетико" со счетом 3:0 в ответном матче. Все голы в этой игре принадлежат португальцу Криштиану Роналду, который поразил ворота соперников на 27-й, 49-й минутах и с пенальти на 86-й минуте.

Футболист в очередной раз подтвердил свое лидерство в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Сейчас на его счету 124 гола в 160 матчах. За ним идет аргентинец Лионель Месси. У нападающего испанской "Барселоны" 106 голов в 130 играх. А вот количество хет-триков теперь у обоих футболистов одинаковое - по восемь у каждого, передает ТАСС.

Отметим, что первая встреча команд закончилась победой "Атлетико" со счетом 2:0. Однако "Ювентус" впервые в своей истории сумел пройти в следующую стадию плей-офф еврокубка, проиграв первую встречу с разницей в два гола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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