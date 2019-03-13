2019-03-13T03:54:03+03:00
Политика

Помпео: США против зависимости своих союзников от газа из РФ

Вашингтон обеспокоен строительством “Северного потока -2”
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не хотят, чтобы из союзники в Европе зависели от поставок природного газа из России после строительства "Северного потока - 2". Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ из-за проекта "Северный поток - 2", - сказал он. - на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Помпео сравнил зависимость Европы от российского газа с зависимостью Вашингтона от поставок нефти из Внесуэлы, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал всех занять решительную позицию против строительства газопровода "Северный поток - 2".

Вашингтон уже давно выступает противстроительства газопровода, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Свою позицию Соединенные Штаты объясняют тем, что «Северный поток - 2» якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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