2019-03-13T05:13:25+03:00
Наука

Ученые из РФ и США обсудили ряд проектов

В Вашингтоне определили самые важные направления в исследованиях
Юлия ДИВЕЕВА
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Российская академия наукРоссийская академия наукФото: СОЦСЕТИ
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Российские и американские ученые во вторник в Вашингтоне обсудили ряд проектов в области изучения космоса, климата и экологии Земли, а также в сфере обеспечения ядерной и биологической безопасности. Об этом сообщил во вторник президент РАН Александр Сергеев.

"Мы сегодня обсудили с коллегами из НАН США проекты, которыми мы планируем наполнить подписанное сегодня же соглашение о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований”, - рассказал он.

По его словам, ученым удалось совместно определить несколько важных направлений сотрудничества. Стороны обсудили исследование Арктического региона и о том, как процессы освоения Арктики сказываются на состоянии ледяного покрова и в целом на природе региона, на рыболовстве и перевозке грузов, передает ТАСС.

"Большое внимание в ходе наших встреч было уделено вопросам создания искусственного нейроморфного интеллекта и обеспечения ядерной и биологической безопасности на планете", - добавил Сергеев.

Помимо всего прочего ученые обсудили проекты в области социального развития России и США, в том числе миграции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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