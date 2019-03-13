Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы

СЕГОДНЯ 05:40 2019-03-13T05:40:32+03:00

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Курьеры двух интернет-сервисов по доставке еды устроили драку в центре. В интернете появилось видео инцидента, снятое “очевидцами”.

На кадрах видно, что сотрудники Delivery Club и "Яндекс.Еды" схлестнулись неподалеку от станции метро "Кузнецкий мост". Все начинается со словесной перепалки и перерастает в драку в лучших традициях голливудских боевиков.

В какой-то момент курьер в зеленой форме берет сумку с едой и несколько раз ударяет оппонента. Курьер конкурентов в ответ бьет обидчика ногами. Но в конце ролика можно увидеть, как дерущиеся останавливаются, вытирают пот и вместе смотрят в сторону камеры.

Драка курьеров Delivery Club и Яндекс Еда в центре Москвы..Как выяснилось, это пранк от Эдварда Била.

Как выяснилось, эта драка снималась для пранка видео-блогера Эдварда Била. Об этом говорится на странице шутника “ВКонтакте”. Выпуск только готовится и неизвестно когда будет опубликован.

ИСТОЧНИК KP.RU