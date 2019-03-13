Япония считает неприемлемыми учения ВС России на юге Курил

СЕГОДНЯ 06:07 2019-03-13T06:07:01+03:00

Япония сообщила МИД России свое мнение об учениях ВС РФ на Южных Курилах Фото: REUTERS

В МИД страны подчеркнули, что действия РФ не соответствуют позиции Токио по этим территориям

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Токио считает неприемлемым проведение учений вооруженных сил России в южной части Курильских островов. Как передает МИД Японии, правительство страны по дипломатическим каналам довело до сведения руководства РФ свою позицию.

"Учения, как было заявлено, ведут к укреплению российских войск на северных территориях (Южных Курилах - ред.). Это не соответствует позиции нашей страны в отношении этих островов и неприемлемо", - говорится в заявлении посольства Японии, направленном российскому МИД.

Ранее в министерстве подчеркивали, что Токио внимательно следит за военной активностью России на южной части Курил и тщательно собирают об этом информацию, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 27 февраля правительство Японии направило протест российской стороне из-за того, что делегация наших чиновников посетила южные Курильские острова в рамках церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи, которая предоставит местным жителям доступ к высокоскоростному интернету.

Япония считает южные острова гряды - Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - спорной территорией и претендует на них.

ИСТОЧНИК KP.RU