2019-03-13T07:08:04+03:00
Звезды

Актрису из "Отчаянных домохозяек" арестовали по делу о коррупции

Фелисити Хаффман обвиняют в даче взятки за поступление ее дочери в престижный вуз
Юлия ДИВЕЕВА
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Актриса Фелисити ХаффманАктриса Фелисити ХаффманФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США около 50 человек обвиняются в США в организации коррупционной схемы при поступлении молодых людей в вузы. Среди арестованных по этому делу оказалась актриса из сериала “Отчаянные домохозяйки” Фелисити Хаффман.

Прокуратура штата Массачусетс заявила о разоблачении крупной коррупционной схемы, благодаря которой абитуриенты поступали за взятки в престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.

Во вторник суд Лос-Анджелеса разрешил освободить Хаффман под залог в $250 тысяч до начала судебного разбирательства, а также предписал актрисе не выезжать за пределы США на время разбирательства, передает телеканал CNN.

Прокуратура считает, что Хаффман вместе с мужем обеспечили поступление своей дочери в вуз за взятку в размере 15 тысяч долларов, которые в налоговой декларации были проведены как пожертвование на благотворительность.

Под арестом оказалась еще одна знаменитость - актриса Лори Лафлин, которая играла в сериале «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение». Всего по делу проходят 33 родителя, инспектор вуза и девять тренеров по различным видам спорта. По мнению следователей, родители потратили от 200 тысяч до 6,5 млн долларов, чтобы гарантировать поступление своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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