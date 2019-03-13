Актрису из "Отчаянных домохозяек" арестовали по делу о коррупции
В США около 50 человек обвиняются в США в организации коррупционной схемы при поступлении молодых людей в вузы. Среди арестованных по этому делу оказалась актриса из сериала “Отчаянные домохозяйки” Фелисити Хаффман.
Прокуратура штата Массачусетс заявила о разоблачении крупной коррупционной схемы, благодаря которой абитуриенты поступали за взятки в престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.
Во вторник суд Лос-Анджелеса разрешил освободить Хаффман под залог в $250 тысяч до начала судебного разбирательства, а также предписал актрисе не выезжать за пределы США на время разбирательства, передает телеканал CNN.
Прокуратура считает, что Хаффман вместе с мужем обеспечили поступление своей дочери в вуз за взятку в размере 15 тысяч долларов, которые в налоговой декларации были проведены как пожертвование на благотворительность.
Под арестом оказалась еще одна знаменитость - актриса Лори Лафлин, которая играла в сериале «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение». Всего по делу проходят 33 родителя, инспектор вуза и девять тренеров по различным видам спорта. По мнению следователей, родители потратили от 200 тысяч до 6,5 млн долларов, чтобы гарантировать поступление своих детей.
ИСТОЧНИК KP.RU