Погода в Москве на 13 марта 2019 года: температура снова ушла в минус

13 Март 07:08 2019-03-13T07:08:17+03:00

Погода в Москве на 13 марта 2019 года будет облачной с прояснениями

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Синоптики Гидрометцентра России рассказали, что погода в Москве на 13 марта 2019 года будет облачной. Местами ожидается выпадение небольшого снега, а иногда из-за облаков даже может выглядывать солнце.

Что касается температуры воздуха, то к среде в столице снова похолодало на несколько градусов по сравнению с первыми днями недели. Днем столбики термометров будут держаться на уровне -3..-1 градуса, а в ночные часы могут опускаться до -9..-7. При этом на дорогах все еще образуется гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

На сайте метеоцентра уточняется, что скорость западных и северо-западных ветряных потоков составит 5-10 метров в секунду. Особо сильных порывов не ожидается. Атмосферное давление также находится в пределах нормы - 743 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что прихода весны в начале марта дать особо не стоит. Снег полностью растает лишь к концу текущего месяца или в первых числах апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU