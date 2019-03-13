Юрист назвала нарушением гражданских прав недопуск журналистов RT на митинг

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-13T07:45:04+03:00

В Москве съемочную группу RT не пустили на митинг Фото: Юлия АЛЕХИНА

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Недопуск съёмочной группы телеканала RT и агентства Ruptly на митинг в поддержку свободы слова в Рунете является нарушением прав граждан на получение достоверной информации. Такое мнение высказала адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Напомним, митинг прошёл 10 марта на проспекте Академика Сахарова в Москве. Съемочную группу RT не пустили через общих вход из-за видеооборудования и отправили в пресс-зону. Там журналистов встретила пресс-секретарь Либертарианской партии Соня Блейд и отказалась их пропустить. Она предложила сотрудникам агентств уволиться, чтобы получить возможность освещать акцию протеста.

Позже Блейд пояснила, что не пустила группу только в пресс-зону, а мининг они могли посетить. Но на самом деле у журналистов возможность попасть на мероприятие была лишь через пресс-зону.

«С моей точки зрения, представители этой партии сейчас пытаются оправдаться и пытаются свои действия обосновать, поскольку действия по препятствованию журналистам, организации их деятельности, освещению этого события — это, конечно, нарушение закона о СМИ», — сказала Ярмуш в интервью RT.

Она отметила, что организаторы акции позиционируют себя как защитники свободы слова и конституционных прав граждан. Но их стремление помешать работе журналистов и СМИ нарушает права граждан на получение достоверной информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU