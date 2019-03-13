Япония планирует вновь продлить санкции против КНДР
Японское правительство рассматривает вариант очередного продления односторонних санкций в отношении КНДР. Такой вопрос был поднят на обсуждении на фоне того, что действие данных ограничительных мер истекает уже 13 апреля 2019 года.
Сайт kp.ru писал о то, что Токио ввело санкции против Пхеньяна еще в 2006 году в ответ на похищение своих граждан северокорейскими разведчиками и многочисленные ядерные испытания. Включающий в себя торговое эмбарго пакет неоднократно расширялся и продлевался. Последний раз соответствующее решение было принято в апреле 2017 года.
Агентство Kyodo считает, что необходимость очередного продления действия санкций вызвана отсутствием прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова и проблеме освобождения похищенных КНДР более десяти лет японских граждан.
Японские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как лидер КНДР затягивается сигаретой.
ИСТОЧНИК KP.RU