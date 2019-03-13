2019-03-13T08:17:15+03:00
Политика

Япония планирует вновь продлить санкции против КНДР

Односторонние ограничительные меры были введены Токио еще в 2006 году и с тех пор неоднократно расширялись
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Япония намерена продлить санкции в отношении КНДРЯпония намерена продлить санкции в отношении КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Японское правительство рассматривает вариант очередного продления односторонних санкций в отношении КНДР. Такой вопрос был поднят на обсуждении на фоне того, что действие данных ограничительных мер истекает уже 13 апреля 2019 года.

Сайт kp.ru писал о то, что Токио ввело санкции против Пхеньяна еще в 2006 году в ответ на похищение своих граждан северокорейскими разведчиками и многочисленные ядерные испытания. Включающий в себя торговое эмбарго пакет неоднократно расширялся и продлевался. Последний раз соответствующее решение было принято в апреле 2017 года.

Агентство Kyodo считает, что необходимость очередного продления действия санкций вызвана отсутствием прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова и проблеме освобождения похищенных КНДР более десяти лет японских граждан.

Японские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как лидер КНДР затягивается сигаретой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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