Не менее девяти человек погибли при разборках наркокартелей в Мексике

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-13T08:35:11+03:00

Сначала в городе были найдены тела двух мужчин и женщины Фото: REUTERS

Преступники не просто убили своих жертв, но еще и оставили рядом с их телами послания с названиями группировок

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По меньшей мере девять человек стали жертвами разборок противоборствующих наркокартелей в мексиканском городе Пуэбла.

Сначала правоохранители обнаружили останки женщины и двух мужчин, завернутые в целлофан, а потом было найдено еще четыре трупа. Первая находка сопровождалась посланием от группировки под названием "Синалоа", второе же "подписано" бандой "Халиско — Новое поколение".

О чем именно говорилось в записках не сообщается, однако известно, что после члены картеля застрелили еще не менее двух человек. Их тела были обнаружены в разных частях города.

Как сообщает портал Proceso со ссылкой на министра общественной безопасности штата Пуэбла Мануэля Алонсо Гарсию, все убийства связаны с делами о наркотиках и кражей топлива.

Сайт kp.ru писал о том, что всего несколько дней назад мексиканские военные ликвидировали шестерых членов наркокартели в городе Нуэво-Ларедо. По итогам операции изъято также огромное количество оружия и боеприпасов, десять автомобилей и бронежилеты.

ИСТОЧНИК KP.RU