Не менее девяти человек погибли при разборках наркокартелей в Мексике
По меньшей мере девять человек стали жертвами разборок противоборствующих наркокартелей в мексиканском городе Пуэбла.
Сначала правоохранители обнаружили останки женщины и двух мужчин, завернутые в целлофан, а потом было найдено еще четыре трупа. Первая находка сопровождалась посланием от группировки под названием "Синалоа", второе же "подписано" бандой "Халиско — Новое поколение".
О чем именно говорилось в записках не сообщается, однако известно, что после члены картеля застрелили еще не менее двух человек. Их тела были обнаружены в разных частях города.
Как сообщает портал Proceso со ссылкой на министра общественной безопасности штата Пуэбла Мануэля Алонсо Гарсию, все убийства связаны с делами о наркотиках и кражей топлива.
Сайт kp.ru писал о том, что всего несколько дней назад мексиканские военные ликвидировали шестерых членов наркокартели в городе Нуэво-Ларедо. По итогам операции изъято также огромное количество оружия и боеприпасов, десять автомобилей и бронежилеты.
ИСТОЧНИК KP.RU