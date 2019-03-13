Пиар-менеджер Началовой оценила ее состояние как "не очень хорошее"
Состояние певицы Юлии Началовой все еще оценивается как "не очень хорошее". Об этом рассказала пиар-менеджер артистки Анна Исаева.
Напомним, что женщина попала в больницу еще в начале недели - 11 марта. Причиной госпитализации, по неподтвержденным данным, стал резкий скачок сахара в крови и обострившаяся подагра. Ни для не секрет, что певица уже некоторое время скрывает изуродованные болезнью руки под перчатками.
Пиар-менеджер Началовой также не стала опровергать появившуюся в Сети информацию о том, что 38-летней артистке стало плохо и поделилась с журналистами подробностями ситуации.
"Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь", - цитирует StarHit Исаеву.
Сайт kp.ru писал о том, что минувшим вечером Началовой стало еще хуже. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Творческий путь Юлии Началовой.
ИСТОЧНИК KP.RU