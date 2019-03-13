2019-03-13T09:41:43+03:00
Происшествия

Под Самарой ликвидировали боевика, планировавшего устроить теракт

Мужчина хотел организовать взрыв в общественном месте и уже даже сделал самодельную бомбу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бандит отказался сдаться, и силовики вынуждены были его ликвидироватьБандит отказался сдаться, и силовики вынуждены были его ликвидироватьФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Российские спецслужбы ликвидировали боевика, который планировал устроить теракт в месте массового скопления людей. Бандита обнаружили в одном из частных домов села Екатериновка Безенчукского района Самарской области в ночь на среду, 13 марта.

Правоохранители выяснили, что мужчина активно поддерживал одну из международных террористических организаций и даже изготовил самодельное взрывное устройство для организации теракта. При этом на момент проведения ликвидации у него при себе было еще и оружие.

"Ему было предложено сложить оружие и сдаться, но он открыл огонь и использовал боевую гранату. В итоге было принято решение нейтрализовать бандита", - передает "Комсомольская правда - Самара" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет регионального УФСБ.

В органах уточнили, что в ходе операции никто из силовиков и обычных жителей не пострадал. Теперь Федеральная служба безопасности занимается установлением всех деталей случившегося, а также поиском возможных сообщников боевика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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