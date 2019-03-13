2019-03-13T10:25:52+03:00
Общество

Названы регионы России с самой большой численностью населения

На первом месте традиционно оказалась Москва, а на последнем - Ненецкий автономный округ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Только в российской столице проживают 12,6 млн человекТолько в российской столице проживают 12,6 млн человекФото: Евгения ГУСЕВА
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Москва стала абсолютным лидером рейтинга российских регионов с самой большой численностью населения. Согласно данным Росстата, на начало 2019 года в столице проживали 12,6 млн человек. При этом еще год назад эта цифра была на 123,8 тысячи меньше.

На втором месте по численности населения оказалась Московская область с 7,5 млн человек. Также в пятерку лидеров вошли Краснодарский край (5,6 млн), Санкт-Петербург (5,3 млн) и Свердловская область (4,3 млн).

На втором месте оказалась Московская область

На втором месте оказалась Московская область

Что касается региона, в котором проживает наименьше количество людей, то тут первое место занял Ненецкий автономный округ. На его территории зарегистрированы всего 43 тысячи человек. Дальше в антирейтинге идет Чукотский автономный округ (49 тыс.), Магаданская область (141 тыс.), Еврейская АО (159 тыс.) и республика Алтай (218 тыс.).

Всего же по итогам 2018 года в России проживают 146,7 млн человек, передает телеканал RT со ссылкой на данные Росстата.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее были названы также лучшие города мира по качеству жизни. В рейтинг вошли сразу несколько российских населенных пунктов. При этом наиболее высокое место занял Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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