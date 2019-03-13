СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-13T11:25:20+03:00

Статистические данные ведомства часто подвергаются критике из-за серьезных расхождений с информацией из других источников

Изменить размер текста: A A

Росстат планирует пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян, поскольку даже экономисты не всегда понимают, на чем основана статистика. Такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Напомним, что, согласно данным Росстата, доходы россиян стали падать еще пять лет назад и до сих пор остаются ниже уровня 2013 года. Однако эта динамика не совпадает с показателями по реальным зарплатам населения и с оборотом розничной торговли, который уже на протяжении нескольких лет стремительно растет.

Сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года министр финансов Антон Силуанов уже критиковал имеющуюся систему расчета реальных доходов, называя ее "непрозрачной" и просто "ужасной". Тогда глава ведомства пожаловался на то, что никто даже точно не знает, как Росстат высчитывает этот показатель.

Что же касается возможности внесения изменений в данную методику, то Орешкин уже пообещал сделать обсуждения максимально публичными, передают "Ведомости".

ИСТОЧНИК KP.RU