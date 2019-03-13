2019-03-13T11:45:32+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после убийства ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье

Злоумышленники избили пенсионера до потери сознания, а потом украли у него ордена и медали
Марина ВЕНЦОВА
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Ветеран Великой Отечественный войны убит в Московской области, возбуждено уголовное делоВетеран Великой Отечественный войны убит в Московской области, возбуждено уголовное делоФото: Кирилл ЧАЩИН
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Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства 93-летнего пенсионера в Московской области с целью ограбления его квартиры. Мужчину избили до потери сознания, а потом забрали у него деньги и имущество, в том числе ордена и медали.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий двое нападавших были задержаны в ломбарде при попытке сбыть один из орденов ветерана. В ночь с 12 на 13 марта задержан третий подозреваемый. <...> Ведется розыск четвертого нападавшего", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Ранее сайт kp.ru писал, что четверо цыган в подмосковном городе Климовске забили до смерти ветерана Великой Отечественной войны, чтобы украсть ордена. Добычей преступников стали 22 награды, в том числе Орден Красной звезды и деньги отложенные на "черный" день - почти 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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