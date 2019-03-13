В Кремле считают "достаточно продуманным" закон о фейковых новостях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что законопроект о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей является "достаточно продуманным" и его навряд ли можно назвать цензурой. Более того, во многих странах мира, в том числе европейских, эта область уже давно жестко регулируется.
"Безусловно, необходимо это делать и в нашей стране", - заявил представитель Кремля.
Он допустил, что могут существовать некие опасения насчет правоприменения закона после его принятия, однако чаще всего они оказываются беспочвенными. К тому же ведомства работали над созданием данного проекта довольно долгое время - привлекались различные эксперты, проводились обсуждения.
"Давайте дождемся момента, когда он [законопроект] поступит в Кремль, тогда уже президент заявит о своей позиции", - предложил Песков.
Сайт kp.ru писал о том, что 7 марта Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за фейковые новости и оскорбление общества, государственной власти и символики. Ожидается, что в среду, 13 марта, решение по документу примет и Совет Федерации.
Дмитрий Вяткин, депутат, автор закона о фейках рассказывает, как будет работать закон.Роман ГОЛОВАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU