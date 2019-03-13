2019-03-13T12:58:39+03:00
Политика

В Кремле считают "достаточно продуманным" закон о фейковых новостях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что работа над документом ведется уже давно и совместно с экспертами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что законопроект о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей является "достаточно продуманным" и его навряд ли можно назвать цензурой. Более того, во многих странах мира, в том числе европейских, эта область уже давно жестко регулируется.

"Безусловно, необходимо это делать и в нашей стране", - заявил представитель Кремля.

Он допустил, что могут существовать некие опасения насчет правоприменения закона после его принятия, однако чаще всего они оказываются беспочвенными. К тому же ведомства работали над созданием данного проекта довольно долгое время - привлекались различные эксперты, проводились обсуждения.

"Давайте дождемся момента, когда он [законопроект] поступит в Кремль, тогда уже президент заявит о своей позиции", - предложил Песков.

Сайт kp.ru писал о том, что 7 марта Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за фейковые новости и оскорбление общества, государственной власти и символики. Ожидается, что в среду, 13 марта, решение по документу примет и Совет Федерации.

Дмитрий Вяткин, депутат, автор закона о фейках рассказывает, как будет работать закон.Роман ГОЛОВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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