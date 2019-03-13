2019-03-13T13:15:50+03:00
Политика

Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

В пользу проекта высказались лишь двое сенаторов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Закон по хостелам направлен на доработкуЗакон по хостелам направлен на доработкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совет Федерации отклонил законопроект о запрете размещения хостелов в жилых домах. Соответствующее решение было принято в ходе заседания в среду, 13 марта.

Известно, что в пользу документа высказались лишь двое сенаторов, 151 человек проголосовал против, а остальные воздержались. В результате проект отправили на доработку согласительной комиссии, передает "Интерфакс".

Напомним, что данный закон предполагает внесение в Жилищный кодекс поправки, согласно которой жилое помещение в многоквартирном доме не может быть использовано для предоставления гостиничных услуг.

Сайт kp.ru писал о том, что Госдума приняла документ еще в начале месяца, однако вскоре против него высказались комитеты Совфеда по социальной политике, а также конституционному законодательству и государственному строительству. В обоих случаях было рекомендовано доработать проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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