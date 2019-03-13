КНР готова помочь Венесуэле в восстановление энергоснабжение

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-13T13:12:36+03:00

Однако представитель Китая не сообщил, готов ли Пекин содействовать в расследование произошедшего блэкаута

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Пекин готов оказать необходимую Каракасу помощь в восстановлении системы электроснабжения. Соответствующие заявление сделал официальный представитель МИД КНР Лу Кан, выступая на брифинге в среду, 13 марта.

"Китай готов оказать Венесуэле помощь и техническую поддержку в восстановлении системы энергоснабжения", - заявил на брифинге китайский дипломат.

Однако Лу Кан сказал, что у него пока нет информации о возможности Китая отправить специалистов для участия в расследовании.

Свет по всей территории Венесуэлы пропал вечером 7 марта. В связи с этим на следующий день в стране был объявлен выходной. Позже власти страны сообщили, что причиной самого масштабного в истории Венесуэлы блэкаута стала кибератака, проведенная с территории Соединенных Штатов. В связи с этим Каракас намерен подать жалобу в ООН. Позже, 12 марта, прокуратура Венесуэлы начала второе расследование в отношении лидера оппозиции Хауна Гуайдо. В тот же день появилось сообщение о том, что подача электричества восстановлена практически на всей территории Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU