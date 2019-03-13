2019-03-13T13:12:36+03:00
В мире

КНР готова помочь Венесуэле в восстановление энергоснабжение

Однако представитель Китая не сообщил, готов ли Пекин содействовать в расследование произошедшего блэкаута
Елена Гильманова
Поделиться:
КНР готов помочь Венесуэле в восстановление энергоснабжениеКНР готов помочь Венесуэле в восстановление энергоснабжениеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пекин готов оказать необходимую Каракасу помощь в восстановлении системы электроснабжения. Соответствующие заявление сделал официальный представитель МИД КНР Лу Кан, выступая на брифинге в среду, 13 марта.

"Китай готов оказать Венесуэле помощь и техническую поддержку в восстановлении системы энергоснабжения", - заявил на брифинге китайский дипломат.

Однако Лу Кан сказал, что у него пока нет информации о возможности Китая отправить специалистов для участия в расследовании.

Свет по всей территории Венесуэлы пропал вечером 7 марта. В связи с этим на следующий день в стране был объявлен выходной. Позже власти страны сообщили, что причиной самого масштабного в истории Венесуэлы блэкаута стала кибератака, проведенная с территории Соединенных Штатов. В связи с этим Каракас намерен подать жалобу в ООН. Позже, 12 марта, прокуратура Венесуэлы начала второе расследование в отношении лидера оппозиции Хауна Гуайдо. В тот же день появилось сообщение о том, что подача электричества восстановлена практически на всей территории Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Минздраве предложили приравнять электронные сигареты к обычным
Глава Boing обсудил с Трампом ситуацию вокруг модели 737 МАХ
Саакашвили пообещал вернуться на Украину в апреле
MasterCard и Visa заблокировали карты российского банка из-за санкций США
Помпео обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику
Ученые рассказали об опасности загрязненного воздуха для беременных
Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
США обвинили Китай в блокировании доступа стран АТР к энергоресурсам
Девять компаний, зарегистрированных на Кипре, переедут в российские офшоры
В МИД РФ заявили, что угрозы США в отношении «Роснефти» бессмысленны
Россияне назвали самые ожидаемы гаджеты 2019 года
Во ВЦИОМ заявили, что россияне стали меньше поститься
В Кремле считают "достаточно продуманным" закон о фейковых новостях
Обвиняемый в покушении на Кирокорова заявил, что Галкин заплатил ему один миллион за планируемое убийство Киркорова
Две трети россиян поддержали запрет на размещение хостелов в жилых домах
Песков: Путин "должным образом" поучаствует в праздновании воссоединения Крыма с РФ
Пентагон ограничил допуск трансгендеров к службе в армии
Россия не будет закрывать воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
В ООН признали, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Возбуждено уголовное дело после убийства ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье
Индия вслед за остальными странами приостановила использование Boeing 737 Max
Росстат планирует пересмотреть методику расчета реальных доходов
Военный самолет США пролетел над территорией России
Росгвардия рассчитывает на извинения от пранкера, выронившего пистолет в метро
Федеральное правительство утвердило порядок присвоения аэропортам, вокзалам и портам имен знаменитостей
В Еврокомиссии не исключают проведение "жесткого" Brexit
Американские военные за четыре года съели крабов и лобстеров на 55 миллионов долларов