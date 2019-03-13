2019-03-13T13:09:45+03:00
Наука

Ученые рассказали об опасности загрязненного воздуха для беременных

Микрочастицы в воздухе влияют на сердечно-сосудистую систему плода
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ученые рассказали об опасности загрязненного воздуха для беременныхУченые рассказали об опасности загрязненного воздуха для беременных
Изменить размер текста:

Даже один вдох загрязненного воздуха может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе плода беременной женщины. К такому выводу пришли американские исследователи Ратгерского университета. Они отметили, что микроскопические частицы, взвешенные в воздухе и впоследствии вдыхаемые беременными женщинами, могут отрицательно влиять на здоровье малыша.

Специалисты провели лабораторное исследование на крысах и проверили воздействие на организм грызунов и их плода однократное воздействие аэрозоля диоксида титана на первом, втором и третьем триместре беременности. В результате, оказалось, что в начале беременности воздействие загрязненного воздуха на плод максимально негативно влияет на аорту. А в конце беременности частицы аэрозоля негативно сказались на росте эмбриона, пишет сайт телеканала «Звезда».

На основе этих данным специалисты не рекомендуют беременным женщинам появляться в тех городских районах, где наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха и смог. Кроме того ученые советуют будущим мамам даже дома очищать воздух, чтобы минимизировать воздействие вредных частиц на развитие плода, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Минздраве предложили приравнять электронные сигареты к обычным
Глава Boing обсудил с Трампом ситуацию вокруг модели 737 МАХ
Саакашвили пообещал вернуться на Украину в апреле
MasterCard и Visa заблокировали карты российского банка из-за санкций США
КНР готова помочь Венесуэле в восстановление энергоснабжение
Помпео обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику
Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
США обвинили Китай в блокировании доступа стран АТР к энергоресурсам
Девять компаний, зарегистрированных на Кипре, переедут в российские офшоры
В МИД РФ заявили, что угрозы США в отношении «Роснефти» бессмысленны
Россияне назвали самые ожидаемы гаджеты 2019 года
Во ВЦИОМ заявили, что россияне стали меньше поститься
В Кремле считают "достаточно продуманным" закон о фейковых новостях
Обвиняемый в покушении на Кирокорова заявил, что Галкин заплатил ему один миллион за планируемое убийство Киркорова
Две трети россиян поддержали запрет на размещение хостелов в жилых домах
Песков: Путин "должным образом" поучаствует в праздновании воссоединения Крыма с РФ
Пентагон ограничил допуск трансгендеров к службе в армии
Россия не будет закрывать воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
В ООН признали, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Возбуждено уголовное дело после убийства ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье
Индия вслед за остальными странами приостановила использование Boeing 737 Max
Росстат планирует пересмотреть методику расчета реальных доходов
Военный самолет США пролетел над территорией России
Росгвардия рассчитывает на извинения от пранкера, выронившего пистолет в метро
Федеральное правительство утвердило порядок присвоения аэропортам, вокзалам и портам имен знаменитостей
В Еврокомиссии не исключают проведение "жесткого" Brexit
Американские военные за четыре года съели крабов и лобстеров на 55 миллионов долларов