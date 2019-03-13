Ученые рассказали об опасности загрязненного воздуха для беременных

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-13T13:09:45+03:00

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Даже один вдох загрязненного воздуха может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе плода беременной женщины. К такому выводу пришли американские исследователи Ратгерского университета. Они отметили, что микроскопические частицы, взвешенные в воздухе и впоследствии вдыхаемые беременными женщинами, могут отрицательно влиять на здоровье малыша.

Специалисты провели лабораторное исследование на крысах и проверили воздействие на организм грызунов и их плода однократное воздействие аэрозоля диоксида титана на первом, втором и третьем триместре беременности. В результате, оказалось, что в начале беременности воздействие загрязненного воздуха на плод максимально негативно влияет на аорту. А в конце беременности частицы аэрозоля негативно сказались на росте эмбриона, пишет сайт телеканала «Звезда».

На основе этих данным специалисты не рекомендуют беременным женщинам появляться в тех городских районах, где наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха и смог. Кроме того ученые советуют будущим мамам даже дома очищать воздух, чтобы минимизировать воздействие вредных частиц на развитие плода, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU