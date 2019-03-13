Под мостом на юго-западе Москвы застрял грузовик

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-13T13:56:21+03:00

Водитель, похоже, забыл опустить бочку с грузом, а потому тягач не вписался в проем по габаритам [видео]

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Курьезная ситуация произошла накануне на юго-западе Москвы. Водитель грузовика с огромной бочкой, видимо, забыла опустить ее перед отправлением, и в результате машина просто не вошла по габаритам в первый же попавшийся мост.

Судя по кадрам с места инцидента, тягач основательно застрял в конструкции на Лужниковской набережной, однако что происходило дальше неизвестно. Видео заканчивается на том, что в сторону грузовика, помахивая жезлом, направляется сотрудник Госавтоинспекции, оказавшийся рядом в самый подходящий момент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696903" frameborder="0"></iframe> Курьезный случай с грузовиком на Лужниковской набережной.

Стоит отметить, что подобные ситуации происходят по всей России сплошь и рядом. Некоторые конструкции настолько часто "ловят" грузовики в свои "ловушки", что в народе их называют "мостами глупости".

Сайт kp.ru писал о том, что самый из них расположен на пересечении Ленсоветовской дороги и Софийской улицы в Санкт-Петербургу. К настоящему моменту в него врезалось более 160 машин. Однако и в Москве имеются такие мистические сооружения, с радостью принимающие газели в свои "объятия".

ИСТОЧНИК KP.RU