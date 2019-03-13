Япония отказалась от ужесточения контроля за контентом в интернете

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-13T14:01:58+03:00

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Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии отреагировала на сильную критику общественных организаций и граждан страны и не стала выносить на рассмотрение парламента законопроект, который должен был многократно ужесточить контроль за скачиванием контента в интернете.

Цель правительства заключалась в том, чтобы активизировать борьбу с интернет-пиратством, которое наносит компаниям ущерб в миллиарды долларов. В связи с этим планировалось ввести запрет на скачивание из интернета любого контента, который защищен авторскими правами, без получения разрешения правообладателя. Закон предусматривал денежные штрафы до $18 тыс. и тюремные заключения сроком до двух лет.

В свою очередь научное и художественное сообщества заявило, что запрет затронет комиксы, видеоигры и художественную литературу, в результате серьезно нарушит права японцев на свободу самовыражения, а также станет преградой для легальной исследовательской деятельности.

Ранее в японском правительстве заявили, что Токио ведет разработку проекта по созданию первой в Азии многонациональной структуры противодействия кибертерроризму. Правительство страны намерено также предложить унификацию законодательства о кибербезопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU