Песков назвал проект США "о доходах Путина" частью русофобской политики

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-13T14:11:59+03:00

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Новый пакет антироссийских законопроектов США является часть русофобской политики Вашингтона и его эмоциональной экзальтацией. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обсуждаемые сенаторами резолюции о раскрытии доходов Владимира Путина и наложении запрета на признание Крыма частью нашей страны

"Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять (на отношения Москвы и Вашингтона - прим. ред.). Это продолжающаяся весьма недружественная, оголтелая русофобская линия. Это продолжение такой эмоциональной экзальтации", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что в Кремле сейчас даже не ожидают каких-то "трезвых оценок" со стороны американских законодателей, поскольку они "находятся в плену" своих эмоций. Что касается накала русофобии среди американцев, то по мере приближения даты президентских выборов в США он будет только нарастать.

По словам представителя Кремля, в Вашингтоне, к сожалению, уже привыкли использовать русофобию в качестве электорального инструмента, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что конгрессмены поручили директору Национальной разведки США представить подробный доклад о доходах и имуществе президента РФ , а также всех должностных лиц и бизнесменов, которых в приписывают к числу российских олигархов.

ИСТОЧНИК KP.RU