2019-03-13T14:37:58+03:00
Спорт

Пеп Гвардиола признался, что будет болеть за «Баварию» в матче с «Ливерпулем»

Наставник горожан в открытую заявил, что в 1/8 Лиги Чемпионов отдает предпочтение мюнхенцам
Дарья КРЫЛОВА
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Пеп ГвардиолаПеп ГвардиолаФото: REUTERS
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Сегодня в 23:00 на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене решится судьба пары «Ливерпуль»-«Бавария». Первый матч, в Ливерпуле, команды отыграли на нулевую ничью, так что любой гол будет решающим.

У Ливерпуля есть преимущество выездного матча, любой забитый ими гол будет цениться выше гола «Баварии».

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в открытую заявил, что будет смотреть матч и будет болеть за «Баварию», и не только потому, что «Ливерпуль» - сильная команда и прямой конкурент в гонке за титул в АПЛ, но еще и потому, что Гвардиола до сих пор испытывает теплые чувства к мюнхенской команде.

Хосеп Гвардиола являлся наставником «Баварии» с 2013 по 2016 год, и при нем команда трижды доходила до полуфинала Лиги Чемпионов.

«Я хочу, чтобы дальше прошла «Бавария». Я по-прежнему чувствую себя частью этого клуба. Я люблю Мюнхен и «Баварию». У меня там осталось много друзей», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Наставник же «Ливерпуля», Юрген Клопп, интригует фанатов и прессу угрозами в адрес соперника:

«Мы намерены дать бой "Баварии", доставить им такие проблемы, которые они еще не испытывали со своими предыдущими соперниками».

В чем это может выразиться – загадка.

Матч однозначно обещает быть зрелищным и богатым на моменты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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