2019-03-13T14:21:03+03:00
Звезды

Минкультуры РФ внесло в правительство новый вариант антипиратского закона

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о том, что ущерб киноотрасли в России от пиратской деятельности ежегодно составляет от 40 до 70 миллиардов рублей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минкультуры РФ внесло в правительство новый вариант антипиратского законаМинкультуры РФ внесло в правительство новый вариант антипиратского законаФото: Александр ГЛУЗ
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Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о том, что Минкультуры в феврале этого года внесло в правительство новый вариант проекта «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», направленных на борьбу с пиратским контентом в интернете".

Более того, по словам Мединского, ущерб отечественной киноотрасли от пиратской деятельности ежегодно составляет от 40 до 70 миллиардов рублей.

- Наличие огромного количества нелегального контента в интернете по-прежнему приносит отрасли огромные убытки. По разным оценкам совокупный ущерб российской киноотрасли от пиратской деятельности составляет от 40 до 70 миллиардов рублей в год, - прокомментировал министр культуры РФ.

По словам Мединского, новые поправки в ФЗ "Об информации, информационных технологий и защите информации" заключаются в сокращении срока принятия судебного решения, возможности правообладателям напрямую обращаться к провайдеру с требованием удаления незаконного контента и сокращение число анонимных сайтов, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru заявил о том, что министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о том, что доступ в интернет в скором времени будет осуществляться по паспорту. Он считает, что в будущем сеть во всем мире будет регулироваться намного жестче и вся анонимность уйдет «в условный даркнет».

Владимир Мединский - о внесении в санкционные списки.Евгения ГУСЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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