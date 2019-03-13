Минкультуры РФ внесло в правительство новый вариант антипиратского закона
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о том, что Минкультуры в феврале этого года внесло в правительство новый вариант проекта «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», направленных на борьбу с пиратским контентом в интернете".
Более того, по словам Мединского, ущерб отечественной киноотрасли от пиратской деятельности ежегодно составляет от 40 до 70 миллиардов рублей.
- Наличие огромного количества нелегального контента в интернете по-прежнему приносит отрасли огромные убытки. По разным оценкам совокупный ущерб российской киноотрасли от пиратской деятельности составляет от 40 до 70 миллиардов рублей в год, - прокомментировал министр культуры РФ.
По словам Мединского, новые поправки в ФЗ "Об информации, информационных технологий и защите информации" заключаются в сокращении срока принятия судебного решения, возможности правообладателям напрямую обращаться к провайдеру с требованием удаления незаконного контента и сокращение число анонимных сайтов, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru заявил о том, что министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о том, что доступ в интернет в скором времени будет осуществляться по паспорту. Он считает, что в будущем сеть во всем мире будет регулироваться намного жестче и вся анонимность уйдет «в условный даркнет».
Владимир Мединский - о внесении в санкционные списки.Евгения ГУСЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU