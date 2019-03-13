2019-03-13T14:22:48+03:00
Политика

Совфед одобрил закон о фейках

В среду Советом Федерации был одобрен закон о блокировке ложных и опасных новостей
Елена Гильманова
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Совфед одобрил закон о фейк-ньюсСовфед одобрил закон о фейк-ньюсФото: REUTERS
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В среду, 13 марта, Совет Федерации одобрил законопроект об установление процедуры блокировки недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей и о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.

Напомним, что 7 марта Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты об ужесточении наказания за фейковые новости и оскорбление общества, государственной власти и символики.

Ранее «Комсомолка» поговорила с одним из авторов идеи депутатом Дмитрием Вяткиным и расспросила его о том, как будет работать закон.

- Мы столкнулись с такими случаями, когда происходила чрезвычайная ситуация: в Интернет организовано и санировано вбрасывали информацию, направленную на то, чтобы посеять панику. Это мешает работе спецслужб. Людей хотели напугать, вызвать у них недоверие к тем, кто занимается ликвидацией последствий трагедии, - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что для СМИ после принятия закона ничего не изменится - издания, которые имеют лицензию от Роскомнадзора, и так обязаны следить за достоверностью информации. Полномочиями по досудебной блокировке информации наделяются Генпрокуратура и Роскомнадзор.

Дмитрий Вяткин, депутат, автор закона о фейках рассказывает, как будет работать закон.Роман ГОЛОВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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