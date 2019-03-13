США заявили, что их сжиженный газ "освободит" Европу

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-13T14:39:22+03:00

Американцы готовы поставлять Западу свой СПГ из любой точки земного шара, лишь бы Россия осталась не у дел

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Соединенные Штаты уверены, что смогут полностью удовлетворить все потребности Запада в энергоносителях и таким образом "освободить" его от российского "вмешательства". Соответствующее заявление сделал американский министр энергетики Рик Перри.

Он указал на то, что США осуществляют поставки своего сжиженного природного газа без особых обязательств, тогда как сотрудничество с Россией якобы предполагает их наличие. Более того, Вашингтон готов поставлять СПГ практически из любой точки земного шара.

"Американский СПГ может по-настоящему освободить Европу от российского вмешательства", - подчеркнул министр.

По мнению Перри, США обладают достаточными экспортными мощностями для исполнения задуманного, правда придется немного поработать над инфраструктурой. В целом же, Вашингтон способен удовлетворить потребности в энергии многих своих союзников, заверил глава Минэнерго.

При это, как отмечает телеканал CNBC, политик не смог обойти тему строительства газопровода "Северный поток-2" и в очередной раз раскритиковал его.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам президент РФ Владимир Путин говорил о безальтернативности российского газа для Европы. Западным странам просто не выгодно покупать СПГ у американцев, ведь он на 30% дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU