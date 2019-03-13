2019-03-13T14:41:14+03:00
Политика

В Госдуме ответили МИД Японии на заявление о неприемлемости учений на Курилах

По словам зампреда комитета ГД по международным делам, необходимо поддерживать боеспособность ВС России, поэтому учения проводятся в разных частях нашей страны
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Госдума РФ дала комментарий о заявлении МИД Японии о неприемлемости учений на КурилахГосдума РФ дала комментарий о заявлении МИД Японии о неприемлемости учений на КурилахФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Необходимо поддерживать боевые навыки российской армии, поэтому страна должна проводить учения по всей территории РФ, в том числе и на южных Курилах. Так первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление МИД Япони. Ранее японские дипломаты назвали «неприемлемыми» учения вооруженных сил России на юге Курил.

По словам депутата, речь идет о боеспособности армии, а не о какой-либо агрессии. «Боеспособность армии обеспечить невозможно, если не проводятся учения, если соответствующая форма и навыки военнослужащих не поддерживаются. Поэтому совершенно закономерно, что в разных частях Российской Федерации, в том числе и на Курилах, такие учения проводятся и будут проводиться», - сказал он в беседе с RT.

Новиков подчеркнул особенность островной территории. Он отметил то, что она требует особых навыков вооруженных сил в осуществлении боевых действий.

Напомним, что накануне в МИД Японии заявили, что учения России на юге Курил не соответствуют позиции Токио по этим территориям и правительство страны считает такие действия вооруженных сил РФ неприемлемыми.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как живут русские острова, которые Япония считает своими

Наш специальный корреспондент Дарья Асламова побывала на территориях, которые Токио считает спорными, и узнала, почему некоторые местные давно ждут прихода японцев. Часть 1 (подробности)

Почему Курилы никогда не будут Исландией

Наш спецкор Дарья Асламова побывала на территориях, которые Токио считает спорными, и узнала, зачем некоторые местные давно ждут прихода японцев. Часть 2 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Курильский вопрос»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Город-утопия: эксперты десятый год подряд назвали Вену лучшим городом для проживания
Социологи узнали, во сколько встают и ложатся россияне
Пеп Гвардиола признался, что будет болеть за «Баварию» в матче с «Ливерпулем»
Совфед одобрил закон о борьбе с оскорблением государственных символов
США заявили, что их сжиженный газ "освободит" Европу
Совфед одобрил закон о фейках
Минкультуры РФ внесло в правительство новый вариант антипиратского закона
Песков назвал проект США "о доходах Путина" частью русофобской политики
Япония отказалась от ужесточения контроля за контентом в интернете
Под мостом на юго-западе Москвы застрял грузовик
В Минздраве предложили приравнять электронные сигареты к обычным
Глава Boing обсудил с Трампом ситуацию вокруг модели 737 МАХ
Саакашвили пообещал вернуться на Украину в апреле
MasterCard и Visa заблокировали карты российского банка из-за санкций США
КНР готова помочь Венесуэле в восстановление энергоснабжение
Помпео обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику
Ученые рассказали об опасности загрязненного воздуха для беременных
Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых домах