В Госдуме ответили МИД Японии на заявление о неприемлемости учений на Курилах

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-13T14:41:14+03:00

Госдума РФ дала комментарий о заявлении МИД Японии о неприемлемости учений на Курилах Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам зампреда комитета ГД по международным делам, необходимо поддерживать боеспособность ВС России, поэтому учения проводятся в разных частях нашей страны

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Необходимо поддерживать боевые навыки российской армии, поэтому страна должна проводить учения по всей территории РФ, в том числе и на южных Курилах. Так первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление МИД Япони. Ранее японские дипломаты назвали «неприемлемыми» учения вооруженных сил России на юге Курил.

По словам депутата, речь идет о боеспособности армии, а не о какой-либо агрессии. «Боеспособность армии обеспечить невозможно, если не проводятся учения, если соответствующая форма и навыки военнослужащих не поддерживаются. Поэтому совершенно закономерно, что в разных частях Российской Федерации, в том числе и на Курилах, такие учения проводятся и будут проводиться», - сказал он в беседе с RT.

Новиков подчеркнул особенность островной территории. Он отметил то, что она требует особых навыков вооруженных сил в осуществлении боевых действий.

Напомним, что накануне в МИД Японии заявили, что учения России на юге Курил не соответствуют позиции Токио по этим территориям и правительство страны считает такие действия вооруженных сил РФ неприемлемыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU