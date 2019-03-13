Социологи узнали, во сколько встают и ложатся россияне

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-13T14:52:01+03:00

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Социологи провели опрос и выяснили, сколько в России «сов», а сколько «жаворонков». Оказалось, что большая часть населения страны предпочитает вставать пораньше, ложиться до 23:00.

Так, по данным исследователей, 68% россиян встают в будни раньше семи утра. Еще 18% встают в интервале с восьми до девяти утра, а 12% опрошенных рассказали, что просыпаются раньше пяти утра.

А вот «сов» оказалось совсем мало, после десяти часов утра в стране просыпаются только 3%, передает сайт «Свободная пресса».

При это больше половины россиян (59%) предпочитают ложиться пораньше, и засыпают до 23:00. А вот после полуночи ложатся отдыхать 30%.

В результате, оказалось, что молодежь в стране, как правило, не высыпается. Кроме того, часто на недосып жалуются молодые родители. А вот лучше всех высыпаются, согласно опросу, мужчины в возрасте старше 55 лет, которые не имеют жен и несовершеннолетних детей, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU