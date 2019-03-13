2019-03-13T15:20:34+03:00
Политика

Россия призвала США «одуматься» и помочь Венесуэле

В МИД дали комментарии по вопросу расширения санкций Вашингтона из-за сотрудничества российского банка с венесуэльскими предприятиями
Елена Гильманова
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Россия призвала США «одуматься» и помочь ВенесуэлеРоссия призвала США «одуматься» и помочь ВенесуэлеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва призывает Вашингтон «одуматься» и начать совместно работать для стабилизации ситуации в Венесуэле под эгидой ООН и на основе принципов международного права. Такое заявление в МИД РФ сделали в связи с расширением санкций Соединенных Штатов из-за сотрудничества российского банка с венесуэльскими предприятиями.

«Призываем США одуматься и вместо введения запретов в отношении иностранных компаний и банков перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле на основе принципов международного права», - говорится на сайте министерства.

Накануне, 12 марта, американские власти внесли в санкционный список Российско-венесуэльский «Еврофинанс Моснарбанк» за связь с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA. В Вашингтоне пояснили, что решение принято в рамках противодействия «нелегитимному режиму» президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

При этом, в банке официально заявили, что кредитная организация работает в штатном режиме. На следующий день, 13 марта, Visa и Mastercard приостановили участие "Еврофинанс Моснарбанка" в платежных системах из-за американских санкций, введенных в отношении него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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