2019-03-13T14:56:08+03:00
Общество

Город-утопия: эксперты десятый год подряд назвали Вену лучшим городом для проживания

При этом Москва оказалась в рейтинге лишь на 167-м месте
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Город-утопия: эксперты десятый год подряд назвали Вену лучшим городом для проживанияГород-утопия: эксперты десятый год подряд назвали Вену лучшим городом для проживанияФото: REUTERS
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Международная консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг "Самых удобных для проживания городов мира". Первое место в этом списке заняла столица Австрии, Вена. При этом, российская столица, оказалась более "скромной" и заняла в рейтинге лишь 167 - е место.

В 2019 году компания оценивала показатели 231 города мира. К слову, при составлении рейтинга учитывались проживание, экономические, политические и социальные условия, качество транспорта, еды, бытовых товаров и развлечений, климат, социально-культурная среда, уровень образования и медицины.

Первое место заняла столица Австрии Вена, на втором и третьем оказались соответственно Цюрих и Ванкувер. В десятку наиболее благоприятных для жизни городов мира также вошли Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель

К слову, самым неблагоприятным городом для проживания был признан Багдад: он занял последнюю, 231-ю строчку рейтинга. Санкт-Петербург в рейтинге занял 174-е место, Киев оказался на 173-м, а Минск - на 188-м.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по мнению журнала Forbes в 2018 году Москва вошла в список самых грязных городов мира. В столице России дела с экологией обстоят в два раза хуже, чем в Нью-Йорке.

А в мае прошлого года стало известно о том, что Москва попала в ТОП-30 лучших городов мира для студентов. Составившая рейтинг британская компания Quacquarelli Symonds отмечает красоту города и невысокую стоимость обучения в сравнении с другими европейскими столицами.

КОНКРЕТНО

Рейтинг "Самых удобных для проживания городов мира" по версии Международной консалтинговой компании Mercer

1) Вена

2) Цюрих

3) Ванкувер

4) Мюнхен

5) Окленд

6) Дюссельдорф

7) Франкфурт

8) Копенгаген

9) Женева

10) Базель

inovoseltsevinovoseltsev
Прогулка на велосипедах по красивой местности #Австрия
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ИСТОЧНИК KP.RU

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