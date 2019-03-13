СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-13T15:22:35+03:00

Киркоров о скандале вокруг "заказа" Галкина : "У Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу" Фото: Александр ГЛУЗ

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"Король отечественной эстрады" Филипп Киркоров пожаловался на то, что ему приходится целый день опровергать информацию о том, что российский юморист Максим Галкин якобы "заказал" убийство артиста из-за ревности к своей супруге, певице Алле Пугачевой. Предполагаемое покушение на Киркорова должно было произойти в Махачкале в 2017 году на одном из его концертов. Именно такое заявление сделал 21-летний Хидирнеби Казуев, житель Дагестана, к которому якобы обратился Галкин и заплатил ему 1 миллион рублей за убийство.

- Были совершенно другие планы на день. В итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей - Максима и Аллу. Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу, - заявил в сердцах Киркоров в своем Instagram.

По словам Хидирнеби Хазуева, в 2017 году группа радикальных исламистов готовила теракт. Взрыв они планировали устроить на концерте Филиппа Киркорова в ресторане «Хазар» 6 июля 2017 года. Но когда увидели вокруг ресторана полицию, решили отложить преступление. Чуть позже боевики были задержаны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский юморист Максим Галкин прокомментировал заявление 21-летнего преступника Хидирнеби Хазуева о покушении на Киркорова. Артист с юмором подчеркнул, что весь скандал является "фантазией" и отметил, что у людей началось "весеннее обострение".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696879" frameborder="0"></iframe> Галкин прокомментировал попытку покушения на Киркорова.

ИСТОЧНИК KP.RU