2019-03-13T15:22:35+03:00
Звезды

Киркоров о скандале вокруг "заказа" Галкина : "У Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу"

Ранее российский юморист Максим Галкин с иронией прокомментировал заявление преступника, планировавшего убийство певца
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Киркоров о скандале вокруг "заказа" Галкина : "У Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу"Киркоров о скандале вокруг "заказа" Галкина : "У Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу"Фото: Александр ГЛУЗ
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"Король отечественной эстрады" Филипп Киркоров пожаловался на то, что ему приходится целый день опровергать информацию о том, что российский юморист Максим Галкин якобы "заказал" убийство артиста из-за ревности к своей супруге, певице Алле Пугачевой. Предполагаемое покушение на Киркорова должно было произойти в Махачкале в 2017 году на одном из его концертов. Именно такое заявление сделал 21-летний Хидирнеби Казуев, житель Дагестана, к которому якобы обратился Галкин и заплатил ему 1 миллион рублей за убийство.

- Были совершенно другие планы на день. В итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей - Максима и Аллу. Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу, - заявил в сердцах Киркоров в своем Instagram.

По словам Хидирнеби Хазуева, в 2017 году группа радикальных исламистов готовила теракт. Взрыв они планировали устроить на концерте Филиппа Киркорова в ресторане «Хазар» 6 июля 2017 года. Но когда увидели вокруг ресторана полицию, решили отложить преступление. Чуть позже боевики были задержаны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский юморист Максим Галкин прокомментировал заявление 21-летнего преступника Хидирнеби Хазуева о покушении на Киркорова. Артист с юмором подчеркнул, что весь скандал является "фантазией" и отметил, что у людей началось "весеннее обострение".

Галкин прокомментировал попытку покушения на Киркорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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