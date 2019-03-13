2019-03-13T15:23:11+03:00
Политика

В МИД РФ заявили, что США "вписались" в договор о СНВ с помощью манипуляций с цифрами

В ведомстве отметили, что уже четвертый год Москва ведет с Вашингтоном настойчивую работу по урегулированию этой проблемы
Екатерина БОЛГОВА
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В МИД обвинили США в манипуляции цифрами, чтобы "вписаться" в договор о СНВВ МИД обвинили США в манипуляции цифрами, чтобы "вписаться" в договор о СНВФото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 13 марта, в министерстве иностранных дел России заявили, что Соединенные Штаты "вписались" в суммарное число стратегических вооружений по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) только с помощью манипуляций с цифрами.

"Американская сторона на самом деле "вписалась" в суммарные уровни только с помощью некорректных манипуляций с цифрами. Объявленный ею выход на требуемые показатели достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет нелегитимного одностороннего вывода из засчета по договору порядка сотни СНВ", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что уже четвертый год Москва ведет с Вашингтоном настойчивую работу по урегулированию этой проблемы, без чего «рассмотрение вопроса о продлении договора теряет смысл».

Напомним, договор о СНВ был заключен между Россией и США в 2010 году. Согласно документу, каждая сторона сокращает свое ядерное вооружение, чтобы через семь лет и в будущем его суммарное количество было не больше 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 пусковых установок. Срок действия договора заканчивается в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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