2019-03-13T15:34:11+03:00
В мире

В Нигерии обрушилось здание школы, под завалами — около сотни человек

В сети появилось видео происшествия
Елизавета ФРОЛОВА
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Стены школы рухнули во время занятийСтены школы рухнули во время занятийФото: Twitter.com
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Днем в четверг в крупнейшем городе Нигерии, Лагосе, обрушилось здание школы. Стены начали падать прямо во время занятий. О происшествии сообщило издание The Guardian Nigeria.

«Трагедия произошла в районе Итафаджи. Под обломками трехэтажного здания оказались около сотни человек, дети смертельно напуганы», - сказано в сообщении портала.

Издание пишет о гибели нескольких человек, но точное количество пока не известно. На месте пришествия уже начались поисково-спасательные работы. Подробности ЧП уточняются.

Более 100 человек находятся под завалами рухнувшей школы в Нигерии.

Как ранее сообщала kp.ru, 7 марта обрушение здания школы произошло в Прикамье. В селе Усть-Силайка рухнуло здание строящегося спортзала. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, так как занятия в спортзале не проводились. Работы по строительству спортзала стоили 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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