В Нигерии обрушилось здание школы, под завалами — около сотни человек

СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-13T15:34:11+03:00

Стены школы рухнули во время занятий Фото: Twitter.com

Изменить размер текста: A A

Днем в четверг в крупнейшем городе Нигерии, Лагосе, обрушилось здание школы. Стены начали падать прямо во время занятий. О происшествии сообщило издание The Guardian Nigeria.

«Трагедия произошла в районе Итафаджи. Под обломками трехэтажного здания оказались около сотни человек, дети смертельно напуганы», - сказано в сообщении портала.

Издание пишет о гибели нескольких человек, но точное количество пока не известно. На месте пришествия уже начались поисково-спасательные работы. Подробности ЧП уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696934" frameborder="0"></iframe> Более 100 человек находятся под завалами рухнувшей школы в Нигерии.

Как ранее сообщала kp.ru, 7 марта обрушение здания школы произошло в Прикамье. В селе Усть-Силайка рухнуло здание строящегося спортзала. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, так как занятия в спортзале не проводились. Работы по строительству спортзала стоили 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU