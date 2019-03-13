В Нигерии обрушилось здание школы, под завалами — около сотни человек
Днем в четверг в крупнейшем городе Нигерии, Лагосе, обрушилось здание школы. Стены начали падать прямо во время занятий. О происшествии сообщило издание The Guardian Nigeria.
«Трагедия произошла в районе Итафаджи. Под обломками трехэтажного здания оказались около сотни человек, дети смертельно напуганы», - сказано в сообщении портала.
Издание пишет о гибели нескольких человек, но точное количество пока не известно. На месте пришествия уже начались поисково-спасательные работы. Подробности ЧП уточняются.
Более 100 человек находятся под завалами рухнувшей школы в Нигерии.
Как ранее сообщала kp.ru, 7 марта обрушение здания школы произошло в Прикамье. В селе Усть-Силайка рухнуло здание строящегося спортзала. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, так как занятия в спортзале не проводились. Работы по строительству спортзала стоили 10 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU