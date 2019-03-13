2019-03-13T15:46:20+03:00
Экономика

Медведев утвердил план мероприятий по развитию нефтегазохимического сектора

На совещании с вице-премьерами председатель правительства отметил, что в майском указе главы государства были определены цели по ускорению темпов экономического роста
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что утвердил план мероприятий по развитию нефтегазохимической отрасли страны до 2025 года, подписав соответствующее распоряжение.

На совещании с вице-премьерами он отметил, что в майском указе главы государства были определены цели по ускорению темпов экономического роста, а также увеличению несырьевого экспорта. Один из вариантов достижения поставленных целей — развитие нефтегазохимических предприятий.

"Отрасль действительно важнейшая, она может дать существенный мультипликативный эффект для всей экономики, подтянуть за собой рост в ряде других отраслей, которые перерабатывают и вырабатывают синтетическую продукцию",- сказал премьер-министр.

Он обратился в вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой доложить о пунктах утвержденного плана мероприятий. Выслушав доклад вице-премьера, Медведев отметил, что реализация учрежденных целей станет ощутимой добавкой к экономическому росту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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