Медведев утвердил план мероприятий по развитию нефтегазохимического сектора
Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что утвердил план мероприятий по развитию нефтегазохимической отрасли страны до 2025 года, подписав соответствующее распоряжение.
На совещании с вице-премьерами он отметил, что в майском указе главы государства были определены цели по ускорению темпов экономического роста, а также увеличению несырьевого экспорта. Один из вариантов достижения поставленных целей — развитие нефтегазохимических предприятий.
"Отрасль действительно важнейшая, она может дать существенный мультипликативный эффект для всей экономики, подтянуть за собой рост в ряде других отраслей, которые перерабатывают и вырабатывают синтетическую продукцию",- сказал премьер-министр.
Он обратился в вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой доложить о пунктах утвержденного плана мероприятий. Выслушав доклад вице-премьера, Медведев отметил, что реализация учрежденных целей станет ощутимой добавкой к экономическому росту.
ИСТОЧНИК KP.RU