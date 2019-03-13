2019-03-13T16:14:02+03:00
Политика

МИД России сообщил о возможной встрече с США по афганскому вопросу

Елена Гильманова
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МИД России сообщил о возможной встречи с США по афганскому вопросуМИД России сообщил о возможной встречи с США по афганскому вопросуФото: REUTERS
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Москва планируют встречу с США по вопросу урегулирования конфликта в Афганистане, однако контактов с запрещенным в РФ радикальным движение «Талибан» пока не будет. Соответствующие заявление сделал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«У нас с американцами будут контакты в ближайшее время, там посмотрим», - сказал спецпредставитель президента. Он отметил, что встреча скорее всего будет со спецпредставителем Соединенных Штатов по Афганистану Залмаем Халилзадом.

При этом Кабулов заявил, что после последнего раунда переговоров с США в Дохе, необходимости в контактах Москвы с представителями движения «Талибан»* пока нет.

Однако дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в достижении договорённости между США и талибами.

Накануне, 12 марта, делегации Соединенных Штатов в финальный день переговоров в Дохе достигли письменного соглашения «Талибан»* о борьбе с терроризмом и выводе американских войск из Афганистана.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покинут территорию Афганистана только если сторонам, удастся достичь мирных договоренностей. Позже, как писал сайт kp.ru, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, сообщил о том, что Вашингтон намерен заключить с «Талибаном»* мирное соглашение до выборов президента Афганистана

*«Талибан» – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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