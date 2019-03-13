2019-03-13T16:27:47+03:00
Наука

Российские физики повернули время вспять внутри квантового компьютера

Ученые изучили возможность нарушить второе начало термодинамики, — закон физики, тесно связанный с различием между прошлым и будущим
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Физики из МФТИ заставили время идти назадФизики из МФТИ заставили время идти назад
Изменить размер текста:

Квантовый компьютер смог вернуться на долю секунды в прошлое, "нарушив" второй закон термодинамики — такого результат смогли добиться ученые из России, США и Швейцарии. Выводы исследователей опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Это одна из серии работ, посвящённых возможности нарушить второе начало термодинамики, — закон физики, тесно связанный с различием между прошлым и будущим», - рассказал о своей работе Гордей Лесовик из Московского Физтеха в Долгопрудном.

Он отметил, что ученые «искусственно создали такое состояние системы, которое само развивается в обратную с точки зрения второго начала сторону».

В современной физике принят постулат о том, что время движется только в одном направлении - из прошлого в будущее. Эту концепцию часто называют "вторым законом термодинамики", которое является постоянным правилом.

Три года назад физики из МФТИ пришли к выводу, что данное правило может нарушаться на квантовом уровне, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Автомобиль загорелся на ходу на севере Москвы
Индия вновь обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня в Кашмире
МИД России сообщил о возможной встрече с США по афганскому вопросу
В Москве на ВДНХ вызвали саперов из-за макетов мин в машине
В Нигерии из-под завалов здания школы извлекли 10 детей
Трамп прокомментировал идею об отмене смертной казни в Калифорнии
Экс-советник Кучмы: Порошенко в 2014 году был готов отдать России Мариуполь
В Москве с воинскими почестями похоронили Владимира Этуша
Медведев утвердил план мероприятий по развитию нефтегазохимического сектора
В Нигерии обрушилось здание школы, под завалами — около сотни человек
В МИД РФ заявили, что США "вписались" в договор о СНВ с помощью манипуляций с цифрами
Киркоров о скандале вокруг "заказа" Галкина : "У Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу"