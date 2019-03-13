Российские физики повернули время вспять внутри квантового компьютера

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-13T16:27:47+03:00

Физики из МФТИ заставили время идти назад

Ученые изучили возможность нарушить второе начало термодинамики, — закон физики, тесно связанный с различием между прошлым и будущим

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Квантовый компьютер смог вернуться на долю секунды в прошлое, "нарушив" второй закон термодинамики — такого результат смогли добиться ученые из России, США и Швейцарии. Выводы исследователей опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Это одна из серии работ, посвящённых возможности нарушить второе начало термодинамики, — закон физики, тесно связанный с различием между прошлым и будущим», - рассказал о своей работе Гордей Лесовик из Московского Физтеха в Долгопрудном.

Он отметил, что ученые «искусственно создали такое состояние системы, которое само развивается в обратную с точки зрения второго начала сторону».

В современной физике принят постулат о том, что время движется только в одном направлении - из прошлого в будущее. Эту концепцию часто называют "вторым законом термодинамики", которое является постоянным правилом.

Три года назад физики из МФТИ пришли к выводу, что данное правило может нарушаться на квантовом уровне, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU