2019-03-13T16:32:42+03:00
В мире

Индия вновь обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня в Кашмире

Представитель индийского военного командования заявил, что перестрелка велась с применением тяжелого вооружения, и продолжалась несколько часов
Елена Гильманова
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Индия вновь объявила Пакистан в нарушении режима прекращения огняИндия вновь объявила Пакистан в нарушении режима прекращения огняФото: REUTERS
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В среду, 13 февраля, пакистанские военные вновь нарушили режим прекращения огня в Кашмире и Джамму, что вынудило индийскую стороны открыть ответный огонь. Соответствующие заявление сделал представитель северного военного командования Индии.

«Пакистан в среду снова подвергнул обстрелу район Кхари Кармала в секторе Гулпур в Джамму и Кашмире. Индийские военнослужащие были вынуждены открыть ответный огонь», - цитирует агентство "Синьхуа" представитель индийского армии.

Он заявил, что перестрелка велась с применением стрелкового оружия и минометов, и продолжалась несколько часов. По его словам, потерь со стороны войск Индии и жертв среди мирного населения нет.

Напомним, что очередное обострение в отношениях между двумя странами возникло после того, как Исламабад отправил 24 своих самолета атаковать позиции индийской армии в штате Джаму и Кашмир. 4 марта, вооруженные силы Индии и Пакистана в очередной раз обменялись ударами в районе штата Джамму и Кашмир. Позже, агентство ANI сообщило, что над северным штатом Раджастан военно-воздушные силы Индии сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана. 6 марта, индийская сторона заявила, что военные Пакистана вновь нарушили режим прекращения огня в спорном Кашмире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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