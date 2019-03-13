Авиакомпания Ethiopian Airlines раскрыла подробности переговоров пилотов Boeing перед падением
Гендиректор авиакомпании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам заявил, что летчики самолета Boeing 737 MAX, потерпевшего крушение в Эфиопии 10 марта, перед падением докладывали о проблемах в управлении бортом.
Как передает Wall Street Journal со ссылкой на директора, летчик «сообщил авиадиспетчерам, что у него возникли проблемы с управлением полетом». Он предложил развернуть самолет в Аддис-Абебу, но не сообщил о каких-то внешних сложностях с самолетом.
По словам Гебремариама, черные ящики лайнеры отправят на экспертизу в одну из европейских стран. Возможные варианты: Франция, Германия, Великобритания.
Напомним, самолет Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпел крушение в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли все находившиеся на борту 157 человек, включая троих россиян. В октябре 2018 года разбился самолет той же модели, принадлежащий индонезийской авиакомпании Lion Air. Многие авиакомпании уже приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. В России их используется только авиакомпания S7, которая также ввела временный запрет на эксплуатацию этих лайнеров.
Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU