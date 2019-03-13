СЕГОДНЯ 17:20 2019-03-13T17:20:40+03:00

BP не будет переносить штаб-квартиру из Британии независимо от последствий Brexit Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава компании заявил, что решение никак не связано с соглашением по выходу Великобритании из ЕС

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Британская компания BP приняла решение не переносить свою штаб-квартиру из Великобритании независимо от условий Brexit. Об этом заявил глава BP Боб Дадли.

Дадли подчеркнул, что решение «не имеет никакого отношения к Brexit» и компания «абсолютно точно останется в Соединенном Королевстве», - сказал Дадли в интервью американскому телеканалу CNBC.

Глава BP также дал оценку прошедшему голосованию в Палате общин, в результате которого сделка с Евросоюзом вновь была отвергнута. «Все пока еще не завершилось. Я полагаю, что у нас нет полной уверенности в том, как поступит ЕС. Это еще те переговоры, они будут длиться минимум еще несколько дней», - сказал он.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что вечером во вторник, 12 марта, британские дипломаты во второй раз отвергли предложенный премьером Великобритании Терезой Мэй вариант соглашения с Европейским союзом по условиям Brexit. Против документа высказалось подавляющее большинство парламентариев. В пресс-службе Еврокомиссии уже сообщили, что высока вероятность «жесткого» Brexit или даже вовсе отмены какого-либо соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU