Росстат: недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%
С 5 по 11 марта инфляция в России осталась на уровне 0,1%, что происходит уже седьмую неделю подряд. По данным Росстата, с начала года потребительские цены увеличились на 1,6%.
Напомним, ранее инфляция в размере 0,1% держалась в России с 22 января по 4 марта.
Отмечается, что за минувшие семь дней увеличились цены на пшено (на 1,6%), баранину (на 1,2%), гречневую крупу (на 0,8%), молоко, сметану, чай и соль (на 0,3%) и другие продукты.
При этом снизились цены на куриные яйца - на 0,9%, куриное мясо - на 0,4%. Цены на плодоовощную продукцию в среднем увеличились на 0,8%. Цены на бензин остались на том же уровне, дизельное топливо подешевело на 0,1%.
Прогноз кабмина России по инфляции на текущий год составляет 4,3%, Центробанк дает прогноз на уровне 5-5,5% по итогам года.
ИСТОЧНИК KP.RU