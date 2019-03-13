Росстат: недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-13T17:27:31+03:00

С начала года потребительские цены выросли на 1,6%

Изменить размер текста: A A

С 5 по 11 марта инфляция в России осталась на уровне 0,1%, что происходит уже седьмую неделю подряд. По данным Росстата, с начала года потребительские цены увеличились на 1,6%.

Напомним, ранее инфляция в размере 0,1% держалась в России с 22 января по 4 марта.

Отмечается, что за минувшие семь дней увеличились цены на пшено (на 1,6%), баранину (на 1,2%), гречневую крупу (на 0,8%), молоко, сметану, чай и соль (на 0,3%) и другие продукты.

При этом снизились цены на куриные яйца - на 0,9%, куриное мясо - на 0,4%. Цены на плодоовощную продукцию в среднем увеличились на 0,8%. Цены на бензин остались на том же уровне, дизельное топливо подешевело на 0,1%.

Прогноз кабмина России по инфляции на текущий год составляет 4,3%, Центробанк дает прогноз на уровне 5-5,5% по итогам года.

ИСТОЧНИК KP.RU