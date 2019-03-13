2019-03-13T17:37:13+03:00
Наука

На ракете "Союз" устранили небольшую неисправность

Перед стартом, намеченным на 14 марта, на ракете заменили украинский датчик, сообщил источник
Екатерина БОЛГОВА
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Источник сообщил о замене датчика на ракете "Союз-ФГ" перед стартомИсточник сообщил о замене датчика на ракете "Союз-ФГ" перед стартомФото: REUTERS
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На ракете "Союз-ФГ", которая в четверг, 14 марта, должна отправиться с Байконура к МКС, обнаружили и устранили небольшую неисправность.

По данным источника ТАСС в космической отрасли, заменили «один из приборов системы управления ракеты "Союз-ФГ" производства украинской компании "Хартрон"». Он отметил, что в результате повторной проверки замечания не обнаружены.

"Замечание не было критическим и, возможно, этот прибор менять и не надо было, но такое решение приняла комиссии в связи с тем, что запуск пилотируемый и нужно гарантировать 100% безопасность", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" должен состояться 14 марта в 22:14 мск. Пуск планируется с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт") космодрома Байконур. К МКС на корабле отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

ИСТОЧНИК KP.RU

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