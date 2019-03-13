В Госдуме отреагировали на заключение ЕП о том, что Россия – «основной источник дезинформации»

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-13T17:53:05+03:00

В Госдуме отреагировали на заключение ЕП о том, что Россия – «основным источником дезинформации» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Евросоюз пытается найти новый повод, чтобы объявить санкции против России, и пока ЕС не введет их против каждого нашего гражданина, там не успокоятся. Таким образом первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин прокомментировал Европарламента одобрить резолюцию, в которой Россия рассматривается как «основной источник дезинформации в Европе».

«Ни Европу, ни её американских хозяев никогда особо не волновала достоверная информация. Более того, тех, кто её даёт, ссылаясь на конкретные документы, они всё равно преследуют» - цитирует Шерин агентов RT.

Политики считает, что в Евросоюзе «просто находят новый повод, чтобы объявить санкции для России». «И пока не введут их против каждого нашего гражданина, не успокоятся», - заявил он.

Шерин добавил, что в ЕС сейчас действует политика двойных стандартов, «так что решение Европарламента — очередная ложь для того, чтобы оклеветать Россию и хоть как-то оправдать свои действия, которые продиктованы заокеанскими хозяевами».

В среду, 13 марта Европейский парламент принял резолюцию, в которой содержатся рекомендации для Совета Евросоюза и верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини по «противодействию пропаганде». В документе Россия названа «основным источником дезинформации в Европе». Предлагается разработать правовые рамки для возможного введения адресных санкций в отношении граждан России. Названы и другие страны, от которых исходит подобная угроза - Китай, Иран и Северная Корея.

Ранее большинством голосов в Европарламенте была принята резолюция, в которой ЕП призвал остановить «Северный поток-2» и прекратить считать Россию стратегическим партнером ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU