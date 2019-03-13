Украина планирует испытывать новое ракетное оружие недалеко от российской границы
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Черниговской области анонсировал испытания нового ракетного оружия. Об этом сообщает издание Ukrinform.
«Для Украины сейчас появляются совершенно новые современные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиуса действия, и по мощности нашей возможного ответа на агрессию. И очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить здесь, на черниговской земле», - цитирует портал слова Порошенко.
Черниговщина граничит с Брянской областью России и Гомельской в Белоруссии.
Испытания оружия Украина решила проводить после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Поводом для такого решения Вашингтона стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. Власти РФ в свою очередь заявили о том, что наша страна строго соблюдает свои обязательства по договору.
ИСТОЧНИК KP.RU