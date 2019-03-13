2019-03-13T17:56:49+03:00
В мире

Украина планирует испытывать новое ракетное оружие недалеко от российской границы

Тестовые запуски готовятся осуществить на территории Черниговской области
Елизавета ФРОЛОВА
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Порошенко считает, что испытания оружия "важно проводить именно на черниговской земле"Порошенко считает, что испытания оружия "важно проводить именно на черниговской земле"Фото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Черниговской области анонсировал испытания нового ракетного оружия. Об этом сообщает издание Ukrinform.

«Для Украины сейчас появляются совершенно новые современные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиуса действия, и по мощности нашей возможного ответа на агрессию. И очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить здесь, на черниговской земле», - цитирует портал слова Порошенко.

Черниговщина граничит с Брянской областью России и Гомельской в Белоруссии.

Испытания оружия Украина решила проводить после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Поводом для такого решения Вашингтона стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. Власти РФ в свою очередь заявили о том, что наша страна строго соблюдает свои обязательства по договору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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