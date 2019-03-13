В сети появились отреставрированные кадры первого ядерного взрыва
6 марта на канале atomcentral в YouTube было опубликовано видео первого в истории взрыва ядерной бомбы. Отреставрированная пленка позволяет рассмотреть взрыв с трех разных ракурсов.
Напомним, испытание ядерного оружия под кодовым названием Trinity произошло в 1945 году на полигоне Алемогордо в американском штате Нью-Мексико. Взрыв был настолько мощным, что ударная волна полностью уничтожила стоящую рядом башню и расплавила вокруг неё асфальт. Это испытание было частью Манхэттенского проекта, в ходе которого США создали три атомные бомбы. Две из них - «Малыш» и «Толстяк» - были сброшены в августе 1945 года на японские Хиросиму и Нагасаки.
Отреставрированные кадры первого ядерного взрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU