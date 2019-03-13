2019-03-13T18:43:20+03:00
В мире

В сети появились отреставрированные кадры первого ядерного взрыва

Ролик опубликован на канале atomcentral в YouTube
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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6 марта на канале atomcentral в YouTube было опубликовано видео первого в истории взрыва ядерной бомбы. Отреставрированная пленка позволяет рассмотреть взрыв с трех разных ракурсов.

Напомним, испытание ядерного оружия под кодовым названием Trinity произошло в 1945 году на полигоне Алемогордо в американском штате Нью-Мексико. Взрыв был настолько мощным, что ударная волна полностью уничтожила стоящую рядом башню и расплавила вокруг неё асфальт. Это испытание было частью Манхэттенского проекта, в ходе которого США создали три атомные бомбы. Две из них - «Малыш» и «Толстяк» - были сброшены в августе 1945 года на японские Хиросиму и Нагасаки.

Отреставрированные кадры первого ядерного взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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