В сети появились отреставрированные кадры первого ядерного взрыва

СЕГОДНЯ 18:42 2019-03-13T18:43:20+03:00

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6 марта на канале atomcentral в YouTube было опубликовано видео первого в истории взрыва ядерной бомбы. Отреставрированная пленка позволяет рассмотреть взрыв с трех разных ракурсов.

Напомним, испытание ядерного оружия под кодовым названием Trinity произошло в 1945 году на полигоне Алемогордо в американском штате Нью-Мексико. Взрыв был настолько мощным, что ударная волна полностью уничтожила стоящую рядом башню и расплавила вокруг неё асфальт. Это испытание было частью Манхэттенского проекта, в ходе которого США создали три атомные бомбы. Две из них - «Малыш» и «Толстяк» - были сброшены в августе 1945 года на японские Хиросиму и Нагасаки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697012" frameborder="0"></iframe> Отреставрированные кадры первого ядерного взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU