2019-03-13T18:45:45+03:00
Политика

Радикалы предприняли попытку сорвать выступление Порошенко в Чернигове

Представители партии "Национальный корпус" потребовали от главы государства решения вопроса коррупции в армии [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В среду, 13 марта, украинские радикалы предприняли попытку сорвать выступление президента страны Петра Порошенко на площади у Екатерининской церкви в Чернигове. Представители партии "Национальный корпус" требовали от главы государства решить проблему коррупции в армии.

Как сообщило украинское издание "Страна", на площади, где проводился митинг с участием Порошенко, усилили меры безопасности, установили рамки металлодетектора и привели большое число полицейских. Бойцы Национальной гвардии оттеснили радикалов, чтобы Порошенко смог пройти к церкви от филармонии, где участвовал в Совете регионального развития.

Но радикалы стали кричать "Ганьба!" ("Позор!"), "Мародеры!", "Мародеров за решетку!", "Порошенко за решетку!", "Где отрезанные руки?" при появлении Порошенко. Они намекали на заявления украинского президента о том, что "руки отрежет" коррупционным в армии.

Порошенко сделал вид, что не заметил радикалов, подал руку для рукопожатия одному из телеоператоров, но тот спрятал руку.

Чернигов встречает Порошенко: "В отставку!", "Ганьба!".

Напомним, ранее Порошенко неоднократно был атакован представителями "Национального корпуса".

ИСТОЧНИК KP.RU

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