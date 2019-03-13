Радикалы предприняли попытку сорвать выступление Порошенко в Чернигове
В среду, 13 марта, украинские радикалы предприняли попытку сорвать выступление президента страны Петра Порошенко на площади у Екатерининской церкви в Чернигове. Представители партии "Национальный корпус" требовали от главы государства решить проблему коррупции в армии.
Как сообщило украинское издание "Страна", на площади, где проводился митинг с участием Порошенко, усилили меры безопасности, установили рамки металлодетектора и привели большое число полицейских. Бойцы Национальной гвардии оттеснили радикалов, чтобы Порошенко смог пройти к церкви от филармонии, где участвовал в Совете регионального развития.
Но радикалы стали кричать "Ганьба!" ("Позор!"), "Мародеры!", "Мародеров за решетку!", "Порошенко за решетку!", "Где отрезанные руки?" при появлении Порошенко. Они намекали на заявления украинского президента о том, что "руки отрежет" коррупционным в армии.
Порошенко сделал вид, что не заметил радикалов, подал руку для рукопожатия одному из телеоператоров, но тот спрятал руку.
Чернигов встречает Порошенко: "В отставку!", "Ганьба!".
Напомним, ранее Порошенко неоднократно был атакован представителями "Национального корпуса".
ИСТОЧНИК KP.RU