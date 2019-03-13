Шохин: антироссийские санкции будут только усиливаться

СЕГОДНЯ 19:06 2019-03-13T19:06:25+03:00

Глава РСПП заявил о том, что сейчас раскручен «сильный маховик» ограничительных мер

Изменить размер текста: A A

Ожидать ослабления антироссийских санкций не стоит, в ближайшие время они будут только усиливаться. Соответствующие заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, выступая в среду, 13 марта, на совместной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" и РСПП.

«Санкции будут только усиливаться, ослабления санкций в ближайшее время, наверное, не будет», - заявил глава РСПП.

По словам Шохина, «маховик» санкций «раскручивается такой, что даже смена лидеров, на мой взгляд, не сможет сразу его остановить, еще долго надо будет тормозить». Он считает, что только радикальная смена лидеров в Белом доме и Конгрессе сможет ускорить этот процесс.

Шохин отметил, что бизнес ждет, что Москва и Вашингтон начнут договариваться. «Возможность начать с политических отношений, улучшить их, в том числе российско-американские - она есть. Но вероятности здесь не очень высокие», - заключил он.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что новые антироссийские санкции со стороны Соединённых Штатов приведут к возникновению шокового состояния в экономике страны и потребуют очередной адаптации.

Накануне Конгресс США проголосовал за «антироссийские» законопроекты. За одно заседание было принято сразу несколько законопроектов, направленных против Москвы и лично президента Владимира Путина. 427 конгрессменов одобрили законопроект, запрещающий администрации США признавать вхождение Крыма в состав России.

ИСТОЧНИК KP.RU