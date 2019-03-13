2019-03-13T19:17:53+03:00
Происшествия

Российский лыжник погиб, упав в ущелье во французских Альпах

35-летний фрирайдер упал с 300-метровой высоты
Екатерина БОЛГОВА
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Россиянин погиб на горнолыжном курорте во французских АльпахРоссиянин погиб на горнолыжном курорте во французских АльпахФото: REUTERS
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На французском горнолыжном курорте Ля-Грав в Альпах погиб российских горнолыжник после падения в ущелье. Как сообщает радиостанция France Info, 35-летний фрирайдер упал с 300-метровой высоты

"О произошедшем в полицию сообщил местный гид, который обнаружил лыжи погибшего и следы на снегу", — говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что ранее россиянин не раз посещал курорт Ля-Грав. Место, где он катался, пользуется успехом фрирайдеров, но оно расположено за пределами трасс.

"Полиция начала расследование, в настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося", — добавляет СМИ. Личность погибшего, а также другая информация о нем, пока не раскрывается.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года сошла снежная лавина на горнолыжном курорте Шамони, департамент Савойя. В результате происшествия погиб один турист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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