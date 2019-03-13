Гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России на абхазской границе

СЕГОДНЯ 19:32 2019-03-13T19:33:00+03:00

Мужчина покончил с собой в здании пограничного управления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Пограничники задержали гражданина Грузии за незаконное пересечение абхазо-грузинской границы. Мужчину для разбирательства доставили в подразделение пограничного управления ФСБ России, где он покончил с собой. О происшествии в среду сообщила пресс-служба ведомства. Причина, из-за которой мужчина решился на такой отчаянный шаг, пока не сообщается.

«Для составления процессуальных документов задержанный Ираклий Кварацхелия был доставлен в подразделение ПУ ФСБ России в Абхазии. Находясь один в служебном помещении, он совершил суицид», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы пограничного управления ФСБ России.

В ведомстве также уточнили, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила ненасильственный характер смерти. Расследование происшествия уже ведется, решается вопрос о передаче тела погибшего грузинской стороне.

Как сообщала kp.ru в феврале, за месяцо стало известно трех случаях суицида граждан России, которые жили в Белоруссии. Всем им грозила высылка из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU