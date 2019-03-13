2019-03-13T19:33:00+03:00
В мире

Гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России на абхазской границе

Решается вопрос о передаче тела грузинской стороне
Елизавета ФРОЛОВА
Поделиться:
Мужчина покончил с собой в здании пограничного управленияМужчина покончил с собой в здании пограничного управленияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пограничники задержали гражданина Грузии за незаконное пересечение абхазо-грузинской границы. Мужчину для разбирательства доставили в подразделение пограничного управления ФСБ России, где он покончил с собой. О происшествии в среду сообщила пресс-служба ведомства. Причина, из-за которой мужчина решился на такой отчаянный шаг, пока не сообщается.

«Для составления процессуальных документов задержанный Ираклий Кварацхелия был доставлен в подразделение ПУ ФСБ России в Абхазии. Находясь один в служебном помещении, он совершил суицид», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы пограничного управления ФСБ России.

В ведомстве также уточнили, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила ненасильственный характер смерти. Расследование происшествия уже ведется, решается вопрос о передаче тела погибшего грузинской стороне.

Как сообщала kp.ru в феврале, за месяцо стало известно трех случаях суицида граждан России, которые жили в Белоруссии. Всем им грозила высылка из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В президентском рейтинге на Украине Порошенко вышел на второе место, обогнав Тимошенко
Российский лыжник погиб, упав в ущелье во французских Альпах
Шохин: антироссийские санкции будут только усиливаться
Российские космонавты Овчинин и Кононенко выйдут в открытый космос в конце мая
Радикалы предприняли попытку сорвать выступление Порошенко в Чернигове
Генпрокуратура РФ проверит информацию о двойном взимании платы за вывоз мусора
В сети появились отреставрированные кадры первого ядерного взрыва
Совет Федерации одобрил закон о нескольких отсрочках от армии на время обучения в вузе
США продолжит переговоры с Турцией по продаже Patriot, если она откажется от российских С-400
США ожидает, что Иран продолжит соблюдать СВПД
Украина планирует испытывать новое ракетное оружие недалеко от российской границы
В Госдуме отреагировали на заключение ЕП о том, что Россия – «основной источник дезинформации»
На ракете "Союз" устранили небольшую неисправность
В Бразилии двое школьников застрелили шесть человек и покончили с собой
Росстат: недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%