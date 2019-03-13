В президентском рейтинге на Украине Порошенко вышел на второе место, обогнав Тимошенко

СЕГОДНЯ 19:40 2019-03-13T19:40:56+03:00

На первом месте рейтинга второй месяц находится шоумен Владимир Зеленский

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В рейтинге кандидатов в президенты Украины действующий глава государства Петр Порошенко поднялся на второе место, обогнав бывшего премьер-министра и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. На первом месте рейтинга второй месяц находится шоумен Владимир Зеленский. Таковы итоги опроса, проведенного центром "Социс".

Сообщается, что за Зеленского готовы проголосовать 27,7% опрошенных, за Порошенко — 19,6%, за Тимошенко — 14,8%.

Далее в рейтинге - глава партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко, набравший 9,6%, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (8,2%). Остальные кандидаты получили менее 5% поддержки.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта. 11 марта социологическая группа "Рейтинг" обнародовала исследование, по которому за Зеленского готовы проголосовать 24,7% украинцев, за Тимошенко – 18,3%, за Порошенко – 16,8%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU