2019-03-13T19:40:56+03:00
Политика

В президентском рейтинге на Украине Порошенко вышел на второе место, обогнав Тимошенко

На первом месте рейтинга второй месяц находится шоумен Владимир Зеленский
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В рейтинге кандидатов в президенты Украины действующий глава государства Петр Порошенко поднялся на второе место, обогнав бывшего премьер-министра и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. На первом месте рейтинга второй месяц находится шоумен Владимир Зеленский. Таковы итоги опроса, проведенного центром "Социс".

Сообщается, что за Зеленского готовы проголосовать 27,7% опрошенных, за Порошенко — 19,6%, за Тимошенко — 14,8%.

Далее в рейтинге - глава партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко, набравший 9,6%, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (8,2%). Остальные кандидаты получили менее 5% поддержки.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта. 11 марта социологическая группа "Рейтинг" обнародовала исследование, по которому за Зеленского готовы проголосовать 24,7% украинцев, за Тимошенко – 18,3%, за Порошенко – 16,8%.

5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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