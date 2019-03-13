2019-03-13T20:33:12+03:00
Политика

ВКС России уничтожили склад боевиков в Идлибе

Точечный авиаудар был нанесен по согласованию с Турцией
Екатерина БОЛГОВА
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ВКС России предотвратили нападение на авиабазу "Хмеймим"ВКС России предотвратили нападение на авиабазу "Хмеймим"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Воздушно-космические силы России уничтожили склад с оружием, принадлежащий членам группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (новое название запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра"). Точечный авиаудар в сирийском Идлибе был совершен по согласованию с турецкой стороной, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Тринадцатого марта... самолеты ВКС России по согласованию с Турецкой стороной нанесли точечный авиационный удар по складу с вооружением и боеприпасами террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным военного ведомства, незадолго до авиаудара на склад боевиков в Идлибе поступила большая партия ударных беспилотников, которые планировалось использовать для атаки на российскую авиабазу "Хмеймим". Эти сведения были подтверждены по нескольким каналам.

"Террористы планировали использовать их для воздушного нападения на российскую авиабазу Хмеймим", - отмечается в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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